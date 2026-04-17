Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C

A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2887m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.