Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 28°C

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 28°C, lo zero termico si attesterà a 4545m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.