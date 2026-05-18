Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3276m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.