Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C

A Reggio Calabria domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge.

Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3062m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.