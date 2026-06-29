Giornata stabile e senza precipitazioni. Mare poco mosso e venti sostenuti da nord, ma resta l'allerta per il caldo

Prosegue l'ondata di caldo su Reggio Calabria. La giornata di lunedì 29 giugno sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile, con cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni per l'intero arco della giornata.

La temperatura massima raggiungerà i 32 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 26 gradi, confermando un quadro climatico tipicamente estivo e particolarmente caldo anche nelle ore serali e notturne.

I venti soffieranno da nord per tutta la giornata. Al mattino saranno tesi e continueranno a mantenere la stessa intensità anche nelle ore pomeridiane. Il mare si presenterà poco mosso lungo il litorale cittadino. Lo zero termico è previsto a quota 4.268 metri, indice di una massa d'aria molto calda che continua a interessare gran parte del Sud Italia.

Resta inoltre attiva l'allerta per afa, con condizioni che potrebbero accentuare la sensazione di disagio fisico soprattutto nelle ore centrali della giornata. Per questo motivo si raccomanda particolare attenzione alle categorie più fragili, evitando l'esposizione prolungata al sole nelle fasce orarie più calde e mantenendo una corretta idratazione.