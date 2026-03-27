A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 11mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 1297m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.