A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera, sono previsti 6mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1739m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.