Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C

A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 7mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2639m.

I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.