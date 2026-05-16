Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi , sono previsti 3mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3061m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Nordovest, al pomeriggio forti e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.