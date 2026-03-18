Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C

A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana, sono previsti 16mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 1768m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.