Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C

Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4146m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: afa.