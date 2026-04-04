Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C

A Reggio Calabria oggi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2190m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.