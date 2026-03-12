Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C

A Reggio Calabria oggi giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2162m.

I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.