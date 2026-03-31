Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C

A Reggio Calabria oggi nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 7mm di pioggia.

Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1676m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento.