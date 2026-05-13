Cieli inizialmente poco nuvolosi su Reggio Calabria nella giornata di mercoledì 13 maggio, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore serali fino a condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, in serata sono attese anche deboli precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 0.3 millimetri di pioggia.

Le temperature si manterranno su valori miti: la massima raggiungerà i 25 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 18 gradi. Lo zero termico sarà a quota 3035 metri.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno tesi da Nord-Nordest nelle ore mattutine, per poi disporsi da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso.

Prevista inoltre un’allerta meteo per vento.