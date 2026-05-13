Prevista una massima di 25 gradi. Venti tesi per tutta la giornata e allerta meteo per il vento
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Cieli inizialmente poco nuvolosi su Reggio Calabria nella giornata di mercoledì 13 maggio, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nelle ore serali fino a condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso.
Secondo le previsioni di 3BMeteo, in serata sono attese anche deboli precipitazioni, con accumuli stimati intorno a 0.3 millimetri di pioggia.
Le temperature si manterranno su valori miti: la massima raggiungerà i 25 gradi, mentre la minima si attesterà intorno ai 18 gradi. Lo zero termico sarà a quota 3035 metri.
Per quanto riguarda la ventilazione, i venti soffieranno tesi da Nord-Nordest nelle ore mattutine, per poi disporsi da Nord-Nordovest nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso.
Prevista inoltre un’allerta meteo per vento.