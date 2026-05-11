Inaugurata la segreteria politica di Gianni Tramontana, candidato al consiglio comunale nella lista Battaglia Sindaco, e Giacomo Catalano e Giovanna D’Agostino candidati nella lista Uniti Per Reggio della III Circoscrizione con Giordano Sindaco.

Gianni Tramontana ha coinvolto la folta platea con queste parole: «Questo è uno spazio unico in città perché non è semplicemente la segreteria politica di un candidato, ma bensì di tre candidati che sposano due progetti tenuti insieme da un unico filo conduttore. Questo è uno spazio aperto a disposizione di tutti e sono contento che qui al mio fianco rivedo tanti candidati e candidate della lista comunale e altrettanti candidati della lista circoscrizionale. Abbiamo voluto inserire nella locandina questa frase “L’essenza del bello è l’unità nella varietà” perché ci rappresenta veramente. Credo fermamente che ognuno di noi debba tutelare la sua individualità, ma quando questa sposa un progetto comune deve diventare una risorsa a disposizione di un ampio gruppo e non un limite che crea divisioni».

Successivamente la parola è passata a Giacomo Catalano che ha voluto ringraziare Gianni Tramontana per averlo fortemente coinvolto nel progetto e Giordano per averlo accolto nella sua lista. Giovanna D’Agostino invece si è detta entusiasta di poter mettere al servizio del territorio le sue competenze e la sua professionalità per far ritornare il territorio della Zona Nord ai gloriosi fasti del passato.

Peppe Giordano invece ha incentrato il suo intervento sulla centralità che avranno le circoscrizioni nella programmazione politica dell’area.

Hanno preso la parola subito dopo anche altre due candidate nella lista comunale Valeria Caserta e Caterina Cotroneo, la prima ha sottolineato la voglia di contribuire alla crescita della città grazie ad una lunga esperienza nelle battaglie di quartiere e di confronto con le istituzioni, mentre Caterina Cotroneo ha sottolineato il suo impegno quotidiano nella formazione delle future generazioni e nello sviluppo del loro senso critico che deve necessariamente essere accompagnato dalla voglia di mettersi in gioco per la propria città.

Infine ha concluso Mimmo Battaglia, elogiando questa impostazione politica che genera coraggio ed entusiasmo sui territori con queste parole: «Gianni Tramontana conosce bene il territorio e i suoi problemi, è un imprenditore di successo che da decenni valorizza la sua città creando opportunità di lavoro e aziende che si distinguono per qualità e serietà. Sono contento che abbia accettato la candidatura nella mia lista, perché non la riempie solo di contenuti ma anche di una visione chiara e di valori morali che vengono richiamati nel suo slogan (“La coerenza è il lusso di chi non ha paura”). Insieme a Gianni Tramontana stiamo portando avanti una campagna elettorale fatta di contenuti e di pragmatismo nei contenuti, senza urla o promesse roboanti. Noi questa città la viviamo e la amiamo da sempre e le nostre vite e le nostre storie lo dimostrano. Per noi è da "Sempre Reggio”».

