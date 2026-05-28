In occasione della ricorrenza della Giornata Europea dei Parchi, il Parco Nazionale dell’Aspromonte ha promosso un’importante evento di approfondimento dedicato alla geodiversità, alla biodiversità e allo sviluppo sostenibile del territorio aspromontano. L’iniziativa, svoltasi il 24 maggio presso il Convento dei Domenicani di San Giorgio Morgeto, ha riunito istituzioni, professionisti, studiosi ed esperti ambientali in un confronto multidisciplinare sul valore delle aree protette e sulla tutela del patrimonio naturale e culturale dell’Aspromonte.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Valerioti, del commissario straordinario dell’Ente Parco Renato Carullo e dei presidenti degli ordini professionali regionali e provinciali, insieme ai rappresentanti delle istituzioni ambientali e culturali coinvolte nell’evento, come il settore Parchi e aree protette e il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

Il primo focus della giornata ha affrontato i temi della geodiversità e della biodiversità nelle aree protette, mettendo in evidenza il ruolo strategico del Geoparco Aspromonte nella valorizzazione del patrimonio geologico e naturalistico del territorio. Gli interventi di Gaetano Osso della SIGEA, di Sabrina Scalera, manager del Geoparco dell’Aspromonte e del geologo Nicolas Putrino hanno sottolineato l’importanza della divulgazione scientifica e della promozione di percorsi sostenibili legati al turismo ambientale.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla relazione tra tutela ambientale, storia, cultura e tradizioni locali. Nel secondo focus, studiosi ed esperti hanno discusso delle opportunità di sviluppo sostenibile offerte dai parchi naturali, evidenziando come la salvaguardia del paesaggio possa diventare motore di crescita economica e valorizzazione delle identità territoriali.

Durante la manifestazione sono stati inoltre consegnati gli attestati ai partecipanti del corso formativo organizzato in collaborazione con il Club Alpino Italiano per la manutenzione e la gestione dei sentieri del Parco Nazionale dell’Aspromonte, iniziativa che punta a rafforzare la rete escursionistica e la fruizione responsabile dell’area protetta.

La giornata si è conclusa con una degustazione di prodotti tipici del territorio e una passeggiata guidata nel borgo storico e al castello di San Giorgio Morgeto, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino le eccellenze culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche dell’Aspromonte.

L’evento è stato organizzato dal Parco Nazionale dell’Aspromonte con la collaborazione di SIGEA-APS, confermando l’impegno condiviso nella promozione della sostenibilità ambientale e nella diffusione della cultura della tutela del territorio.