Forza Italia primo partito a sostegno della coalizione di Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria. Seguono la lista Cannizzaro Sindaco e Fratelli d’Italia. Di seguito l’elenco delle singole preferenze. Questo il quadro pressoché definitivo, quando mancano solo 6 sezioni, delle 196 totali del comune di Reggio.  

Forza Italia  10.976 voti –  12,46%

Antonino Maiolino detto Tonino 1562 voti
Federico Andrea Milia detto Melia detto Milea 1225
Antonino Zimbalatti detto Nino 953
Vincenzo Albanese 569
Concettina Battaglia detta Cetty 99
Silvia Callegari 459
Antonia Caracciolo 27
Domenico Francesco Cozzupoli 40
Giovanna D’Agostino 390
Giuseppe Eraclini 1096
Maria Carmela Federico detta Marika 533
Francesca Laura Ferrara 25

Tiziana Eleonora Filocamo 223
Pasquale Imbalzano 834
Rocco Lascala 953
Eleonora Macheda 81
Fabienne Marino 118
Sonia Morabito 534
Santa Agata Rosaria Multari detta Santa 75
Maria Daniela Musarella 401
Antonio Paolillo 33
Paolo Paviglianiti 1070
Santa Pellicano 290
Francesca Pizzi 112
Carmen Polito 177
Antonia Postorino detta Antonella 482
Teresa Praticò 76
Maria Quartarone 1
Fortunata Raffa 165
Concetta Romeo 265
Rosamaria Sorrenti 33
Bruno Zappia 82

Cannizzaro sindaco 10.952 voti –  12,44 %

Manuela Iatì 929
Fortunato Altomonte detto Dino 149
Vincenzo Barillà 193
Giovanna Barreca 206
Francesco Basile Rognetta 156
Paolo Bilardi 1319
Angela Campolo 649

Rocco Chizzoniti 134
Fabio Giuseppe Colella 1004
Domenico Comandè 144
Pasquale Crucitti 63
Amelia Eva Cugliandro 67
Nicola Zera Falduto 1224
Angela Maria Federico 212
Caterina Giustra 155
Grazia Iracà 318
Lucio Masottini 620
Francesco Malara detto Ciccio 582
Antonino Maria Marcianò detto Nino 593
Mattea Angela Marino detta Angela 129
Vincenzo Marrari detto Enzo detto Marrara 492
Rosanna Melissari 172
Vittorio Messineo 61
Claudia Modafferi 414
Demetrio Francesco Morabito detto Mimmo 512
Francesca Moscato 481
Antonino Alessandro Neri detto Nino 289
Filomena Priolo detta Emy 478
Consolata Putortì 190
Bruno Siclari 179

Antonia Ventura 273

Stefano Maria Vilasi 867

Fratelli d’Italia 9.878 voti – 11,22 %

Demetrio Marino 1431

Guido Rulli 498

Demetrio Abate 101

Simona Aiello 44

Michela Alampi 129

Antonino Barbaro 2

Giuseppe Bilardi 1087

Giuseppina Emanuela Bonsignore 4

Vittoria Borzumati 285

Debora Caccamo 60

Ramona Angela Calafiore 601

Luigi Dattola 500

Daniela De Blasio 888

Antonino Carlo Fazio 186

Francesco Germanò 393

Giuseppe Guarnaccia 450

Riccardo Latella 588

Nicola Antonio Malaspina 515

Serena Antonia Mangano 1260

Marcello Morace 162

Ivano Nasso 177

Giuseppe Nesci 139

Daniela Fortunata Nucera 250

Roberta Palumbo 7

Valerio Politi 236

Federica Postorino 81

Natale Praticò 280

Erminia Presentino detta Romanella 537

Francesca Ravenda 126

Giulia Romeo 56

Laura Fausta Schiavone 2

Domenico Siclari 157

Reggio Futura  7.223 voti –  8,20 %

Mariano Pasquale Barbalace – 225
Daniela Aliquò – 69
Bruno Bagnato – 409
Franco Barillà – 45
Rocco Basile – 317
Mariateresa Battaglia – 205
Giuseppe Branca – 40
Antonino Caratozzolo – 487
Valentina Caravello – 29
Luigi Catalano – 186
Filomena Marialuisa Curatola (detta Luisa) – 1412
Antonino De Girolamo – 34
Saveria Fraschini (detta Serenella) – 74
Antonella Girasole – 111
Filomena Iatì (detta Mena) – 1094
Nicola Maria Ilacqua – 30
Massimo Labate – 527
Saverio Giuseppe Laganà – 373
Francesco Mandaglio – 44
Gaetano Massara – 502
Maristella Milone – 6
Nadia Gabriella Nicolò – 48
Giovanni Palermo – 15
Marco Parisi – 1304
Rosa Ricciardi – 70
Daniele Romeo – 890
Giovanni Sanfilippo (detto San Filippo - S. Filippo) – 453
Sabrina Sorbo – 155
Patrizia Donatella Sicari – 158
Vincenzo Surace – 226
Margherita Tripodi – 335

Lega  5.998 voti – 6,81%

Caridi Antonino (Detto Nino) 1852

De Biasi Giuseppe 1212

Neri Armando 408

Campolo Carmelo 298

Squillaci Antonino Vincenzo 136

Ieracitano Maria 214

Marciano' Francesco 188

Nucera Maria (Detta Mariella) 539

Sidari Domenico 27

Condemi Antonia 423

Spanò Cosimo Maria Vittorio 246

Tripepi Romana 28

Galtieri Tito Francesco 131

Casile Anna Maria 143

Condello Maria 41

Ravese Cinzia Maria Carmela 59

Tramontana Sara Grazia 134

Quattrone Giuseppe 69

Sorgona' Alessandro (Detto Sascha) (Detto Sasca) 197

Foro Teresa 11

Calabrò Salvatore 31

Nicolò Domenica (Detta Nicky) 180

Noto Domenico Maria 16

Siviglia Caterina 58

Grenzi Martina 483

Comberiati Vittoria 20

Colica Vanessa 544

Mesiani Mazzacuva Erminia Carmela (Detta Erminia) 532

Saraceno Laura 18

Posca Antonia Natascia 70

Mercuri Iolanda 44

Zoccali Mila 1

Alternativa popolare 4.245 voti –  4,82 %

Ripepi Massimo Antonino 1024

Andidero Ersilia 95

Barcella Giovanna 55

Bisacchi Elena 23

Boz Antonella Angela Mara 7

Caristi Giovanna Miriam 2

Chirico Teresa 24

D’Aguì Patrizia 300

De Paoli Emilio Francesco 43

Drommi Antonia Grazia 20

Falcomatà Bruno 85

Ferro Maria Giovanna, detta Vania 130

Filocamo Eleonora 23

Gatto Paolo 277

Iaconis Carmela, detta Carmen 40

Imbalzano Emiliano 917

Isabella Margherita Simona 239

Leo Vincenzo Roberto 611

Logoteta Danila 11

Mallamace Elisa Maria 117

Mancini Gaia 2

Marino Bruno 3

Minniti Michaela Claire 166

Perni Antonio 1

Principato Angela Irene 38

Romeo Maria Letizia 23

Scaramozzino Maria 74

Scopelliti Paolo 177

Stillittano Francesco 238

Tramontana Emilio 2

Trapani Francesco 48

Zappia Letterio, detto Lillo 120

Noi Moderati – Ppe  3.790 voti –  4,30 %

Mario Cardia – 1044
Laura Carere – 108
Domenico Cicciù – 190
Barbara Colazza – 9
Rosario Corsaro – 75
Maria Paola Dalmazio – 196
Giuseppe D’Ascoli (detto D’Ascola) – 340
Ugo David – 25
Nela Petruta Diodati (detta Maria) – 82
Caterina Francesca Falduto – 5
Simona Ferdinanda Falduto – 4
Rosario Galluccio – 2
Michela Germanò – 4
Antonio Luppino – 41
Erica Norina Maione – 165
Liliana Malavenda – 38
Silvana Marrapodi – 45
Antonino Morabito – 79
Pasquale Morabito – 6
Alessia Musarella – 6
Giuseppina Nocera (detta Giusy Nucera) – 247
Nicola Paris – 882
Pasquale Emmanuel Pellicanò – 26
Maria Luisa Scafaria – 95
Giuseppe Sculli – 4
Valeria Sgrò – 87
Giuseppe Sofi – 236
Domenica Surace – 22
Angela Lucia Tamiro – 34
Alessandro Tripodo – 25
Fabiana Venezia – 136
Mariapia Vitagliano – 11

Insieme si può  3.332 voti – 3,78%

Altobruno Giuseppe 210

Argentino Giovanna detta Mazzitelli 95

Barbaro Giuseppe 379

Bellantoni Filippo 234

Buda Greta 9

Cannistrà Maria Chantal 68

D’Amico Sebastiano detto Nuccio 366

Falcone Adelaide Maria 140

Femia Maria Teresa 96

Giglio Mario 0

Giordano Luigi 84

Giovannini Olga Tiziana 11

Guarnaccia Aurelio Nicola 200

Lento Ilenia 50

Marcianò Rocco 20

Musicò Carolina 44

Nunnari Roberta 158

Pitasi Carmine Miriam 405

Placanica Antonio Fabio 89

Recupero Francesco detto Franco 113

Santagati Valentina 6

Scuncia Giuseppe detto Jo 275

Serio Fortunato Oronzo detto Nanà 33

Siviglia Mario 142

Tigani Azzurra 0

Tripodi Angela Carmela 221

Tripodi Domenico detto Mimmo 207

Tripodi Simona detta Simona 179

Vigilante Nadia Teresa 0

Vadalà Antonino detto Nino 14

Zarà Concetta 0

Azione 2.204 voti – 2,50% 

Pasquale Ambroggio – 144
Lidia Domenica Biacca – 51
Gianluca Califano – 801
Fabrizio Crea – 7
Vanessa Cutrupi – 98
Maria Cuzzola – 20
Vincenzo Gianluca Delfino – 38
Naima Douraibi – 51
Rosanna Emilia Ferlito – 0
Alessia Ficara – 44
Luigi Davide Foti – 5
Annunziata Furuli – 12
Cosimo Giaceli – 4
Maria Pia Antonella Guarna – 31
Andrea Benito La Cava – 23
Giuseppe Lombardo – 213
Andrea Malara – 210
Maria Marcianò (detta Mariella) – 82
Diego Meduri – 5
Claudia Enrica Messina – 26
Domenico Minoliti – 0
Antonella Morabito – 159
Doina Cleopatra Oprea – 9
Carmelina Pangallo (detta Carmen) – 155
Maria Angela Placido – 103
Anna Maria Riso – 56
Raffaella Romeo – 58
Francesco Spanò – 26
Angelina Stillisano – 75
Leandra Stillitano – 208
Maria Tomasello – 25

Reggio Protagonista  1.784 voti –  2,03 %

Annunziato Azzarà (detto Nuccio) – 499
Maurizio Albanese – 4
Maria Antonina Calabrò – 31
Domenico Caracciolo (detto Mimmo) – 8
Attilio Salvatore Caravelli – 23
Erminio Cianciolo – 11
Domenico Cutrupi – 11
Antonino Cuzzola – 10
Giovanni Di Bella – 86
Manila Falduto – 12
Vincenza Gaeta (detta Enza) – 19
Giuseppe Garozzo – 4
Anthony Gullì – 23
Valentina Maria Lacava – 72
Gaetano Laboccetta – 13
Liudmyla Maksymenko (detta Mila) – 11
Gianluca Mangiola – 0
Ilenia Martino – 74
Sabrina Martorano – 264
Marcella Mazzuca – 8
Alfredo Maria Marcello Morace – 5
Annamaria Musolino – 76
Giovanni Nicolò – 13
Giuseppe Pinto (detto Peppe) – 279
Stefania Pirrello – 56
Consolato Porcino – 5
Antonino Pietro Romeo – 236
Concettina Siciliano (detta Titty) – 122
Elisa Lucrezia Sottilaro – 1
Gianluigi Triolo (detto Gigi) – 22
Antonio Tripodi – 6
Carmela Zoccali (detta Carmen) – 21

Unione di Centro  839 voti – 0,95 %

Rosa Maria Perrone (detta Rosy) – 167
Giulia Bonfiglio – 1
Grazia Antonia Carbone – 1
Giuseppe Caristena – 6
Martina Cianfano – 3
Anna Cimarosa – 5
Vittorio Clemeno – 3
Domenico Giovanni Bruno Cordova – 16
Salvatore D’Amico – 14
Gianluca Gallo – 0
Francesco Germanò – 25
Letizia Iaria – 1
Giancarlo Labozzetta – 0
Rosamaria Lascala – 27
Antonino Giuseppe Mangiola – 16
Danilo Antonio Marino – 68
Mani Neri – 0
Giuseppe Nicolò – 31
Paolo Nucera – 0
Danila Roberta Palumbo – 60
Giuseppina Pirillo – 1
Annunziato Rizzotto – 11
Maddalena Romano – 15
Antonio Rosselli – 1
Antonio Sapone – 218
Giovanna Maria Sarica – 14
Rosa Veccia (detta Rosilita) – 38
Paolo Zagarella – 46
Giovanna Zindato – 46
Fabio Crupi – 0
Aldo De Caridi – 75