Sabato 16 Maggio il Comitato per la Difesa della Costa Viola organizza una passeggiata sui luoghi interessati dal progetto dell'impianto Edison, con l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sul valore incommensurabile del nostro patrimonio naturale, nello specifico della Costa Viola e dello Stretto di Messina e di indicare, coi dati tecnici in possesso, quali sarebbero le zone coinvolte nel progetto della centrale.



Tra la passeggiata, il panorama e il pranzo collettivo, sarà approfondita la situazione attuale per ricostruire cosa è successo finora e cosa potrebbe succedere.



Appuntamento il 16 maggio 2026 h 9.30 a Scilla in Via Tripi Superiore 7 (sopra La Casa della Salute) per poi procedere verso Melia, fino a puntone Selle, ammirando il paesaggio. Il rientro è previsto a Scilla nel primo pomeriggio, orario flessibile.



Da sapere

Il tempo della camminata è inferiore a 1h e il percorso è accessibile a tutti.

Indossa vestiti comodi e porta acqua, pranzo a sacco, crema solare, cappellino, un telo per stenderti e qualcosa da condividere se vuoi.