Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore a Caulonia, in contrada Candidati, dove un’autobetoniera si è ribaltata finendo in un burrone. L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e recuperare il mezzo pesante, precipitato fuori dalla carreggiata per cause ancora in fase di accertamento. Presenti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al conducente.

L’uomo, rimasto gravemente ferito, è stato stabilizzato sul posto prima di essere trasferito d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate serie e resta sotto stretta osservazione dei medici.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto: non si esclude che possano aver contribuito fattori come le condizioni del manto stradale o una possibile perdita di controllo del mezzo. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.