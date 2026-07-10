In relazione all’incendio sviluppatosi nel pomeriggio presso lo stabilimento Poly2Oil di Palmi, ARPACAL è stata immediatamente attivata dalla Prefettura di Reggio Calabria e ha avviato il coordinamento operativo con il Comune di Palmi e con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle operazioni di spegnimento.



I tecnici dell’Agenzia sono pronti a effettuare le attività di monitoraggio ambientale non appena i Vigili del Fuoco avranno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e saranno garantite le condizioni per operare in piena sicurezza.



L’intervento riguarderà la valutazione delle possibili ricadute ambientali conseguenti all’evento, attraverso gli accertamenti tecnici previsti dai protocolli operativi.



ARPACAL seguirà l’evoluzione della situazione in costante raccordo con la Prefettura, il Comune di Palmi, i Vigili del Fuoco e le altre autorità competenti, assicurando il necessario supporto tecnico-scientifico e fornendo tempestivi aggiornamenti sugli esiti delle attività di monitoraggio.