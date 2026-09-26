Questa volta non c’erano palloni da recuperare, né schiacciate da difendere. Le atlete della Puliservice Volley Reggio Calabria si sono chinate, sì, ma per raccogliere rifiuti abbandonati e dare una mano concreta all’ambiente. Quasi al completo, accompagnate dai mister Azzarà e Munafò, le ragazze hanno risposto presente all’appuntamento con “Sea & Rivers”, la campagna nazionale promossa da Plastic Free per contrastare l’inquinamento da plastica e rifiuti.



L’iniziativa, in programma nel fine settimana dal 25 al 27 settembre, si snoda in oltre duecento appuntamenti tra Italia e sedi estere. Anche Reggio Calabria ha dato il proprio contributo con un clean up fissato per sabato 26 settembre alle ore 09:30 al Parco Lineare Sud, con ritrovo alla piazzetta di fronte la stazione Omeca.



Le atlete della Puliservice Volley hanno così trasformato il loro spirito di squadra in un gesto di cittadinanza attiva, affiancando volontari, associazioni locali e cittadini



Per questa data speciale al Parco Lineare Sud, insieme a Plastic Free, erano presenti anche il Comitato di Quartiere Torre Lupo, Mare Pulito, la stessa Puliservice Volley Reggio Calabria, Dragon Team Canoa e Kayak Rc, Windsurf School, Asd Tennistavolo Casper, Magna Grecia Wind Club e gli affidati in prova al servizio sociale dell’UEPE.

L’evento, aperto a grandi e piccini, è stato autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.



Un bel segnale per un gruppo nuovo ma già combattivo alle prese con la pre-season e con un campionato che promette ottime cose.



Con i guanti al posto delle ginocchiere, le ragazze della Puliservice Volley hanno dimostrato che lo sport può essere motore di cambiamento anche fuori dal campo. Un esempio per tutta la comunità, che unisce la passione per la pallavolo all’impegno per la tutela del territorio. Perché vincere, si sa, è bello. Ma restituire alla città un angolo più pulito lo è ancora di più.