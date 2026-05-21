Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C

Giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 2913m.

I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.