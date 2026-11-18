Cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4085m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.