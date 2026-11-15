Mille presenze, un borgo tornato a riempirsi di persone e la conferma che anche i piccoli centri dell'entroterra possono diventare luoghi di richiamo e aggregazione. La terza edizione della Festa del Vino di Condofuri Superiore ha trasformato le vie del paese in un grande appuntamento popolare, richiamando visitatori da Reggio Calabria e da diversi centri della provincia.

Organizzata dalla Pro Loco Condofuri APS, con il patrocinio del Comune, la manifestazione si è aperta con il caratteristico Palio delle Botti di Mosorrofa, per poi proseguire con stand gastronomici, vino, musica e balli. Dalle zeppole alle frittole, dalle caldarroste ai panini con salsiccia, i sapori della tradizione hanno accompagnato una serata arricchita anche dalla partecipazione del Vespa Club.

Un successo che premia l'impegno dei volontari. «Questi eventi hanno l'obiettivo di portare gente da fuori e far conoscere i nostri borghi, che sono stupendi, come Condofuri Superiore», spiega Pietro Laurenzano, presidente della Pro Loco. «È la terza edizione della Festa del Vino e abbiamo registrato una grande partecipazione. Ringraziamo tutti, in particolare l'associazione Legati alle Radici, che ci ha dato una grossa mano, i commissari prefettizi, le forze dell'ordine e quanti hanno collaborato».

Dietro la manifestazione c'è un progetto che guarda oltre il singolo appuntamento. «Da tre anni puntiamo sul borgo di Condofuri, che è anche la sede principale del nostro Comune», sottolinea Pasquale Rodà, della Pro Loco. «Nell'Area Grecanica i borghi si stanno spopolando e le associazioni incontrano sempre maggiori difficoltà. Abbiamo tanti progetti, anche a livello sociale, e certamente non ci fermeremo alla Festa del Vino». Rodà evidenzia anche l'attenzione arrivata dal territorio reggino e l'organizzazione di navette per favorire una partecipazione all'insegna del consumo responsabile.

A condividere questa prospettiva è Maria Laura Tortorella, commissario prefettizio del Comune di Condofuri, che individua nella collaborazione con le associazioni una strada per il futuro dell'entroterra. «Condofuri occupa un posto speciale nell'Area Grecanica per le sue bellezze e per la capacità di far rivivere questi borghi. Dobbiamo portare qui le persone, far scoprire la cultura, i prodotti e la bellezza dello stare insieme».

«Stasera il borgo rivive – aggiunge la commissaria Tortorella – e questo è il futuro che vorremmo costruire insieme alla comunità: ospitare giovani e anziani, cercare di ripopolare questi centri e offrire una seconda possibilità a luoghi che hanno ancora tanto da raccontare e insegnare».

La Festa del Vino lascia così un risultato che va oltre le presenze: la dimostrazione che l'impegno dei giovani, delle associazioni e delle istituzioni può riportare attenzione e vitalità nei borghi dell'Area Grecanica, restituendo loro un ruolo nel presente e una prospettiva per il futuro.