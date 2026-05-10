A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. rasserena rapidamente dal pomeriggio, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3949m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso. Allerte meteo previste: vento.