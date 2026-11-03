Nubi sparsi si alternano a schiarite per l'intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni, sono previsti 3mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2705m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.