Aveva conseguito la patente da 15 giorni, ma era in stato di ebbrezza alcolica uno dei due giovani conducenti rimasti coinvolti in uno degli incidenti della notte di Halloween a Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato sulla sopraelevata del porto e ha visto coinvolti due veicoli condotti da due giovani. Uno di loro è stato trasportato al GOM, ma con ferite lievi. L'altro, illeso, sottoposto a test etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza; pertanto, dopo appena 15 giorni dal conseguimento, il documento di guida è stato ritirato.

Secondo la prima ricostruzione della Polizia locale, si è trattato di un tamponamento. I due conducenti, secondo quanto appreso, erano reduci da una festa organizzata per la ricorrenza di Halloween presso un locale sanzionato nella notte dalla stessa Polizia locale per inosservanza dell'ordinanza sindacale in materia di emissioni sonore.

Come detto, la nottata è stata caratterizzata da altri incidenti. Almeno altri due in città rilevati dalla Polizia locale, fortunatamente con danni a cose. L'ultimo, autonomo, sul lungomare intorno alle 5.