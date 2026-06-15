Le temperature si manterranno su valori pienamente estivi: la minima sarà di 21 gradi, mentre la massima potrà raggiungere i 29 gradi nelle ore centrali della giornata. Lo zero termico si attesterà intorno ai 4.300 metri di quota.

I venti soffieranno moderati dai quadranti nord-occidentali, con provenienza da Nord-Nordovest nelle prime ore del giorno e da Nordovest nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso lungo le coste dello Stretto.

Non sono previste allerte meteo sul territorio reggino.