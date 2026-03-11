A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2177m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud-Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.