A Reggio Calabria oggi giornata parzialmente soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 17°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 1814m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.