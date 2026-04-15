A Reggio Calabria oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2844m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sudovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Sudovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.