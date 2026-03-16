A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, sono previsti 30mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2127m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Allerte meteo previste: pioggia.