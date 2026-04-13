A Reggio Calabria oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3205m. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Sudest, al pomeriggio forti e proverranno da Sud. Mare mosso. Allerte meteo previste: vento