Cielo sereno, temperature fino a 28-30 gradi e condizioni ideali per trascorrere la giornata all'aperto.

Per oggi le previsioni indicano condizioni di tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio cittadino, con temperature massime comprese tra i 28 e i 30 gradi e minime attorno ai 18-20 gradi.

Il cielo si presenterà prevalentemente sereno per l'intero arco della giornata, con venti deboli o moderati provenienti dai quadranti occidentali e assenza di precipitazioni significative.