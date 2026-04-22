Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C

A Reggio Calabria oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata , non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 15°C , lo zero termico si attesterà a 3206m.