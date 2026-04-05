A Reggio Calabria oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata, secondo le previsioni 3BMeteo, la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 2326m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.