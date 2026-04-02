Le temperature oscilleranno tra una massima di 13°C e una minima di 10°C
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A Reggio Calabria oggi i cieli si presenteranno molto nuvolosi o coperti, con deboli piogge per l’intera giornata e un accumulo previsto di circa 16 mm. Nel corso della giornata la temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre la minima si attesterà sui 10°C, con lo zero termico a 1712 metri.
I venti saranno tesi al mattino da Nord, mentre nel pomeriggio continueranno a soffiare tesi da Nordovest. Il mare si presenterà mosso.
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