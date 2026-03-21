A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, con la presenza di qualche addensamento nelle ore serali, senza precipitazioni previste. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 17°C, mentre la minima di 8°C, con lo zero termico che si attesterà a 1623 metri. I venti saranno moderati sia al mattino che al pomeriggio, provenienti da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.