Le temperature oscilleranno tra una massima di 21°C ed una minima di 14°C
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.Oggi a Reggio Calabria cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 14°C, mentre lo zero termico si attesterà a 3440 metri. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sudovest, al pomeriggio tesi dalla stessa direzione. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.