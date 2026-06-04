Per la giornata di oggi a Reggio Calabria sono previsti cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili e favorevoli.

La temperatura massima raggiungerà i 26°C, mentre la temperatura minima si attesterà sui 20°C. Lo zero termico sarà posizionato a 4.266 metri di quota.

I venti soffieranno moderati da Nord sia nelle ore mattutine che nel pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso lungo il litorale.