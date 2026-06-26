Le temperature oscilleranno tra una massima di 30°C e una minima di 24°C
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A Reggio Calabria oggi è prevista una giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili, favorendo un clima tipicamente estivo.
La temperatura massima raggiungerà i 30°C, mentre la minima si attesterà sui 24°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 4.149 metri di quota.
I venti soffieranno moderati da Nord nelle ore mattutine, per poi intensificarsi risultando tesi da Nord nel corso del pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso lungo le coste reggine.
È prevista un’allerta meteo per afa, legata alle elevate temperature e al conseguente disagio fisiologico dovuto al caldo. Si raccomanda particolare attenzione nelle ore centrali della giornata.