Prevista per oggi l’allerta arancione. Le temperature oscilleranno tra una massima di 15°C ed una minima di 12°C
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Oggi a Reggio Calabria cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in progressivo assorbimento dalla sera con schiarite. Nel corso della giornata sono previsti circa 13 mm di pioggia.
Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 15°C, mentre la minima si attesterà sui 12°C. Lo zero termico sarà intorno ai 2119 metri.
I venti soffieranno moderati al mattino da Ovest-Sudovest, mentre nel pomeriggio saranno moderati da Ovest-Nordovest. Il mare sarà molto mosso.