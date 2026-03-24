A Reggio Calabria oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con progressivo aumento della copertura nel corso della giornata fino a condizioni nuvolose o molto nuvolose in serata, associate a deboli piogge per un accumulo complessivo di circa 1 mm. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 8°C, mentre lo zero termico si attesterà a 1692 metri. I venti saranno tesi al mattino dai quadranti Nord-Nordovest e si manterranno tesi anche nel pomeriggio, sempre da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.