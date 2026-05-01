A Reggio Calabria oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, seguiti da rasserenamenti dal pomeriggio fino a condizioni di cielo poco nuvoloso. L’accumulo previsto di pioggia è di circa 4 mm. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 14°C, mentre lo zero termico si attesterà a 2396 metri. I venti saranno al mattino moderati provenienti da Sud-Sudovest, nel pomeriggio tesi da Sudovest. Il mare si presenterà poco mosso. Non sono presenti allerte meteo.