Le temperature saranno comprese tra 12 e 21 gradi
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A Reggio Calabria oggi sarà una giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo sereno. Le temperature saranno comprese tra 12 e 21 gradi.
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