Le temperature oscilleranno tra una minima di 28 gradi ed una massima di 37 gradi
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Oggi, sabato 18 luglio, a Reggio Calabria ci aspetta una giornata tipicamente estiva all'insegna del grande caldo. Il cielo rimarrà sereno per tutto il tempo, garantendo un soleggiamento ininterrotto senza alcuna minaccia di pioggia. Le temperature saranno molto elevate, partendo da una minima di 28 gradi per toccare una punta massima di ben 37 gradi nelle ore pomeridiane. Proprio per questo motivo è stata segnalata un'allerta per l'afa intensa. I venti soffieranno da nord, rinforzando leggermente nel corso della giornata.