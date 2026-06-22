A Reggio Calabria oggi è prevista una giornata caratterizzata da cielo sereno e sole splendente per l’intero arco della giornata, senza precipitazioni. Le condizioni meteorologiche si manterranno stabili e favorevoli, con un clima tipicamente estivo.

La temperatura massima raggiungerà i 31°C, mentre la minima si attesterà sui 24°C. Lo zero termico sarà posizionato a circa 4.195 metri di quota.

I venti soffieranno tesi da Nord sia nelle ore mattutine che nel corso del pomeriggio. Il mare si presenterà poco mosso lungo le coste reggine.

È prevista un’allerta meteo per afa, legata alle elevate temperature e al conseguente disagio fisiologico dovuto al caldo. Si raccomanda particolare attenzione nelle ore centrali della giornata.