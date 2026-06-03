Giornata caratterizzata da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intero arco della giornata. Non sono previste precipitazioni, con condizioni meteorologiche stabili che favoriranno attività all'aperto e spostamenti.

Le temperature si manterranno su valori pienamente estivi, con una temperatura massima di 30°C e una minima di 20°C. Lo zero termico si attesterà a 3.884 metri.

Per quanto riguarda la ventilazione, i venti saranno deboli da Sud-Sudovest nelle ore mattutine, mentre nel pomeriggio tenderanno a rinforzare risultando moderati dai quadranti meridionali.

Il mare si presenterà poco mosso lungo tutto il litorale.