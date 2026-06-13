A Reggio Calabria giornata caratterizzata da tempo stabile e sole splendente dall’alba al tramonto. Non sono previste precipitazioni e le condizioni meteorologiche si manterranno favorevoli per l’intero arco della giornata.

La temperatura massima raggiungerà i 27°C, mentre la minima si attesterà sui 20°C. Lo zero termico sarà posizionato a 4.147 metri di quota.

I venti soffieranno tesi da Nord-Nordovest sia al mattino che nel pomeriggio, contribuendo a mantenere l’aria asciutta e limpida.